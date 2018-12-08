Україна веде переговори щодо безвізу з Південною Кореєю

Також планується підписання Угоди між Українським Парламентом та Парламентом Південної Кореї, що сприятиме тіснішій співпраці між обома парламентами.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у понеділок планує відвідати з робочим візитом Південну Корею, де обговорить питання безвізового режиму з Україною.

Про це він розповів в інтерв'ю каналу "Рада", повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Читайте такожУкраїна і Уругвай підписали угоду про безвіз

"Ми на порозі важливих рішень", - зазначив Парубій і повідомив про наміри "прийти до фінішного етапу обговорення рішення про безвіз між Україною та Південною Кореєю".

"Південна Корея на сьогодні – це одна із найбільш динамічних економік у світі і входить у двадцятку найбільш ефективних світових економік. Важливо, щоб Україна могла мати безвізовий режим і з Південною Кореєю", - наголосив спікер.

Він також зазначив, що планується підписання Угоди між Українським Парламентом та Парламентом Південної Кореї, що сприятиме тіснішій співпраці між обома парламентами.

Як повідомляв УНІАН, з другого листопада українці можуть без віз подорожувати до Катару.