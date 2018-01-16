У міжнародних касах "Укрзалізниці" нарешті дозволили сплачувати карткою

10:20, 16 січня 2018
Новини туризму
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"Укрзалізниця" нарешті усунула неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами.

фото УНИАН

З 16 січня розраховуватись за квитки у міжнародних касах ПАТ "Укрзалізниця" можна за допомогою платіжних карток. Про це у Twitter повідомив виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

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"Платіжними картками відсьогодні можна розрахуватися за квитки в міжнародних касах. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку", - написав він.

За словами Кравцова, таким чином залізниця усунула неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами.

Наразі "Укрзалізниця" планує розширювати мережу міжнародних залізничних кас.

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Теги: #Укрзалізниця міжнародні поїзди