Без паспортного контролю та черг: у Дубаї будують аеропорт майбутнього

Найбільший хаб у світі обслуговуватиме 260 млн пасажирів.

У Дубаї стартувала реалізація одного з найамбітніших інфраструктурних проєктів сучасності - будівництва міжнародного аеропорту Al Maktoum International Airport, який після завершення робіт має стати найбільшим у світі.

Як пише Daily Mail, вартість мегапроєкту оцінюється у 23,6 мільярда фунтів стерлінгів (понад 30 млрд доларів). Влада емірату вже підтвердила, що перша черга будівництва просувається згідно з графіком.

Минулого тижня МЗС Великої Британії скасувало рекомендації утриматися від поїздок до Об'єднаних Арабських Еміратів, тож для багатьох туристів розкішний відпочинок у Дубаї знову став актуальним.

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Найбільший аеропорт планети

Новий транспортний хаб займатиме площу 70 квадратних кілометрів і, за планом, відкриється у 2032 році.

Після завершення всіх етапів будівництва він зможе обслуговувати до 260 мільйонів пасажирів щороку, що зробить його найбільшим аеропортом у світі за пасажиропотоком.

Попри величезну кількість мандрівників, розробники обіцяють практично повністю позбутися черг.

За інформацією видання Khaleej Times, між терміналами та зонами посадки курсуватимуть автоматизовані безпілотні потяги (automated people movers).

Крім того, сам процес реєстрації може кардинально змінитися. Пасажири зможуть здати багаж ще до прибуття до термінала, а пройти check-in - дорогою до аеропорту, а не у традиційний спосіб.

Генеральний директор Dubai Airports Пол Гріффітс пояснив концепцію нового хабу:

"Ідея полягає в тому, щоб після прибуття до аеропорту людина проходила коротким і максимально зручним маршрутом. Вам не доведеться зупинятися для проходження паспортного контролю, реєстрації, перевірок безпеки чи митних процедур. Ми хочемо дати пасажирам можливість самим вирішувати, де вони хочуть зупинитися - зайти до магазину, повечеряти в ресторані або відпочити в лаунж-зоні".

Таким чином, перебування в аеропорту має стати максимально безперервним і комфортним.

Дубайський гігант замінить нинішній аеропорт

Очікується, що в майбутньому всі операції з Dubai International Airport, який нині обслуговує близько 90 мільйонів пасажирів на рік, поступово перенесуть до нового комплексу Al Maktoum.

Опубліковані візуалізації демонструють футуристичний дизайн аеропорту: білий фасад, велику кількість зелених зон і сучасну архітектуру.

Усередині передбачені пальми, ландшафтні сади та просторі арочні конструкції білого кольору.

Голова Dubai Airports шейх Ахмед бін Саїд Аль Мактум назвав будівництво аеропорту одним із найважливіших стратегічних проєктів, що визначатимуть економічне майбутнє Дубая.

"Він втілює довгострокове бачення нашого керівництва щодо інвестицій у інфраструктуру світового рівня, здатну забезпечити стрімке зростання у сфері подорожей, торгівлі та логістики", - зазначив керівник Dubai Airports.

За його словами, проєкт переходить до етапу масштабного будівництва.

"Він ще більше посилить готовність емірату до майбутніх викликів і зміцнить внесок авіаційного сектору в стале економічне зростання на десятиліття вперед", - додав шейх.

За останні 15 місяців на реалізацію проєкту вже витратили понад 10 мільйонів людино-годин.

Нині на будівельному майданчику працюють близько 9 тисяч осіб, але на піку робіт їхня кількість має зрости до 120 тисяч.

Окрім пасажирських перевезень, після завершення будівництва через новий аеропорт щороку проходитиме до 12 мільйонів тонн авіавантажів.

Що відомо про Al Maktoum International Airport

Аеропорт розташований у районі Dubai South. Спочатку його відкрили у 2010 році для вантажних рейсів, а пасажирські перевезення він почав здійснювати у 2013 році.

Після масштабного розширення комплекс матиме п'ять паралельних злітно-посадкових смуг і 400 виходів на посадку.

Дістатися до нього можна буде метро Дубая та автобусами, а поруч уже працюють численні готелі.

Аеропорти Дубая

Нагадаємо, міжнародний аеропорт Дубая (DXB), який працює із 1960 року та вважається найзавантаженішим міжнародним аеропортом у світі, планують остаточно закрити у 2035-му. Усі операції цього авіаційного вузла поступово перенесуть до нового аеропорту Al Maktoum International Airport (DWC). Після завершення проєкту DWC має стати найбільшим авіаційним хабом у світі.

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