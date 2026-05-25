Найзавантаженіший міжнародний аеропорт світу закриють назавжди: що сталося

Перенесення торкнеться всіх рейсів і сервісів, які зараз обслуговує DXB.

Міжнародний аеропорт Дубая (DXB), який працює із 1960 року та вважається найзавантаженішим міжнародним аеропортом у світі, планують остаточно закрити у 2035 році, повідомляє Express.

Усі операції найбільшого авіаційного вузла поступово перенесуть до нового аеропорту Al Maktoum International Airport (DWC), який зараз проходить масштабну модернізацію вартістю близько 38 мільярдів доларів. Після завершення проєкту DWC має стати найбільшим авіаційним хабом у світі, йдеться у повідомленні.

Перенесення торкнеться всіх рейсів і сервісів, які зараз обслуговує DXB, зокрема польотів авіакомпаній Emirates та flydubai.

Відео дня

Після завершення розширення аеропорт у районі Dubai World Central зможе обслуговувати до 260 мільйонів пасажирів на рік, що стане абсолютним світовим рекордом.

Такий крок є частиною амбітної стратегії ОАЕ щодо домінування у сфері глобальних авіаперевезень та логістики.

Проєкт модернізації Al Maktoum International Airport передбачає будівництво п’яти паралельних злітно-посадкових смуг та до 400 виходів для літаків.

Як повідомляє Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP) - компанія, що відповідає за розвиток авіаційної інфраструктури емірату, - новий аеропорт стане "новою ерою розумних аеропортових систем і сервісів, орієнтованих на пасажирів", забезпечуючи максимально комфортні подорожі по всьому світу.

Генеральний директор Dubai Airports Пол Гріффітс пояснив, що одночасне функціонування двох великих авіахабів поруч один з одним не має економічного сенсу. Він зазначив:

"Ми переведемо до DWC абсолютно всі сервіси. До того моменту практично вся інфраструктура DXB наблизиться до завершення свого експлуатаційного ресурсу, тому утримувати аеропорт відкритим буде економічно невигідно без величезних інвестицій".

Однією з причин закриття DXB також стало його розташування - аеропорт фактично затиснутий між великими автомагістралями та житловими районами, через що його подальше розширення майже неможливе.

Очікується, що основний переїзд операцій до DWC розпочнеться приблизно у 2032 році, хоча повністю реалізацію проєкту планують завершити лише до 2057-го.

Крім того, новий аеропорт мають інтегрувати з майбутньою високошвидкісною залізницею Etihad Rail. Завдяки цьому дорога між Дубаєм та Абу-Дабі скоротиться приблизно до 30 хвилин.

Новини авіації

Нагадаємо, дістатися до найвищою гори Африки - Кіліманджаро - з Європи стане простіше. Річ у тому, що одразу три авіакомпанії запускають нові маршрути до північної Танзанії, один з яких стартує вже 3 червня. Зокрема, Brussels Airlines з'єднуватиме Брюссель з міжнародним аеропортом Кіліманджаро двічі на тиждень, щосереди та щосуботи. Йшлося, що Танзанія - одне з найкращих місць для сафарі, що приваблює багато туристів.

Вас також можуть зацікавити новини: