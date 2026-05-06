Паніка в Дубаї: бізнес відчайдушно закликає туристів повернутися до 'міста-привида'

У спробі стабілізувати ситуацію влада ОАЕ оголосила про скасування всіх обмежень на авіаперельоти.

Туристична галузь Дубая переживає різкий спад – представники бізнесу попереджають про атмосферу "міста-привида" на тлі зменшення потоку відвідувачів після загострення напруженості, пов'язаної з конфліктом навколо Ірану.

Як пише Express з посиланням на нові дані компанії "Аеропорти Дубая", в еміраті фіксується суттєве скорочення пасажиропотоку в першому кварталі 2026 року – щонайменше на 2,5 мільйона осіб менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Лише у березні зафіксовано обвальне падіння на 66%, оскільки багато мандрівників почали уникати поїздок до регіону Перської затоки.

У спробі стабілізувати ситуацію Управління цивільної авіації ОАЕ (UAE Civil Aviation Authority) днями оголосило про скасування всіх обмежень на авіаперельоти, запроваджених під час кризи, зокрема, і в двох аеропортах Дубая. Як зазначили чиновники, рішення було ухвалено після "комплексної оцінки операційних і безпекових умов".

Втім, працівники туристичної сфери застерігають, що відновлення не буде швидким – на це можуть піти тижні або навіть місяці.

За словами співробітниці одного з готелів, після короткочасного напливу пасажирів, які застрягли через перебої, попит різко впав.

"Кілька тижнів усе практично стояло. Нам потрібно, щоб туристи повернулися", – зазначила вона.

Постійні відвідувачі також помітили суттєві зміни. Один із мандрівників описав зазвичай завантажений Міжнародний аеропорт Дубая як майже порожній, а окремі його зони – як "місто-привид".

Ситуацію ускладнює те, що багато авіакомпаній тимчасово припинили рейси до регіону. Наразі роботу відновили лише 51 із 90 перевізників. Частина європейських та американських авіаліній стикається з труднощами зі страхуванням через урядові рекомендації щодо подорожей.

"Криза вийшла за межі туризму: бізнеси повідомляють про скорочення робочих місць і падіння довіри інвесторів", – йдеться у матеріалі.

За словами одного з підприємців, компанії почали згортати діяльність або залишати ринок уже через кілька тижнів після початку нестабільності, а деякі були змушені проводити масові звільнення.

Місцеві жителі також скаржаться, що останні події підірвали репутацію емірату як безпечного та надійного напрямку.

"Уся концепція Дубая як місця поза конфліктами була поставлена під сумнів", – зазначив один із них.

Війна в Ірані знищила туризм в ОАЕ

Як повідомляв УНІАН.Туризм, Іран почав обстрілювати ОАЕ вже в першу добу після початку військової операції США та Ізраїлю на Близькому Сході. Зокрема, 1 березня 2026 року іранський дрон влучив у міжнародний аеропорт Дубая.

На тлі цього в Об'єднаних Арабських Еміратах – країні, що вважається одним з головних транзитних хабів світу – тимчасово призупинялися усі авіаперельоти, а чимало авіакомпаній скасували польоти туди щонайменше до осені 2026 року.

Втім, від іранських обстрілів в ОАЕ постраждали не лише авіаперевезення – зокрема, знаменитий готель Burj Al Arab у Дубаї, який у всьому світі знають як "готель-вітрило", був змушений припинити роботу на півтора року після отриманих пошкоджень.

Намагаючись заманити назад туристів, розкішні готелі Дубая навіть почали пропонувати величезні гостям великі знижки. Втім, туристи все одне поки не ризикують масово повертатися в ОАЕ. Тим паче, що вже цього тижня Іран знову вдарив по країні.

