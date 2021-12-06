Зміни торкнуться також громадян України.

Чорногорія скоротила термін дії COVID-сертифікатів. Тепер документ про вакцинацію діятиме лише шість місяців.

Про це повідомили в посольстві України в Чорногорії.

З 3 грудня в'їзд у країну можливий за умови, що турист пройшов повну вакцинацію не пізніше ніж за шість місяців і не раніше 14 днів до моменту перетину кордону.

Читайте такожВ МЗС розповіли, за яких умов українських туристів пускають різні країни Європи (інфографіка)До Чорногорії пускатимуть туристів, щеплених будь-якою вакциною. COVID-сертифікат може бути електронним або паперовим, українською або англійською мовами.

Крім того, в Чорногорію можуть в’їжджати й невакциновані туристи за умови наявності:

негативного ПЛР-тесту, зробленого не пізніше 72 годин до в’їзду;

позитивного ПЛР-тесту, отриманого не раніше 14 днів та не пізніше 180 днів до в'їзду;

негативного експрес-тесту на антиген, зробленого не пізніше 48 годин до моменту перетину кордону з Чорногорією.

Туристи до 18 років можуть в'їжджати без обмежень.

Як повідомляв УНІАН, раніше Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) зобов'язав усіх мандрівників з інших країн робити тест на коронавірус.

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Автор: Марта Гичко