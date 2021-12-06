Термін дії ПЛР-тесту зменшився до одного дня, він є обов'язковим для всіх мандрівників, у тому числі дітей.

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) зобов'язав усіх мандрівників з інших країн робити тест на коронавірус.

Тепер, починаючи з 6 грудня всі мандрівники, незалежно від громадянства або статусу вакцинації, повинні будуть показати негативний тест на COVID-19, повідомили в CDC.

Цей тест має бути зроблений не раніше одного календарного дня до в'їзду в США. Наприклад, якщо ви прибудете до США у неділю, то тест потрібно зробити у суботу, або в неділю. Це правило поширюється також на дітей віком від двох років.

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CDC також рекомендує всім мандрівникам робити тест на коронавірус через 3-5 днів після прибуття до США, а невакцинованим мандрівникам слід перебувати на карантині протягом 7 днів після подорожі.

Зазначається, що нові правила перетину кордону дозволять захистити мандрівників, а також здоров’я та безпеку американських громадян на тлі поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

CDC визнає антиген тести, а також тести на нуклеїнову кислоту, пише Avianews. До них відносяться тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Як альтернатива тестам можна показати підтвердження про одужання від COVID-19 не пізніше 90 днів до вильоту в США. Для цього у людини має бути одразу два документи: позитивний тест на коронавірус, отриманий не більше 90 днів тому; довідка лікаря про те, що пасажир може подорожувати.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, США також подовжили масочний режим у літаках, аеропортах, потягах та іншому громадському транспорті до середини березня. Порушників карантину карають штрафом до 3 тисяч доларів.

Новий штам коронавірусу: Омікрон

Як повідомляв УНІАН, новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразніший за штам "Дельта".

4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був виявлений.

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Автор: Олександр Топчій