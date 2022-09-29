Замовити такі обіди можна безпосередньо у поїзді під час мандрівки, а з наступного тижня – одразу в додатку, чат-боті та на сайті "Укрзалізниці" при оформленні квитка.

Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" повертає гарячі обіди до швидкісних поїздів категорії Інтерсіті+.

Про це йдеться в повідомленні компанії в Telegram.

"Разом з нашими партнерами з WOG Cafe та МХП ми оновили меню – і тепер у пасажирів є можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вартість оновленого ланчбоксу становить 125 гривень. Замовити його можна безпосередньо у поїзді під час мандрівки, а з наступного тижня – одразу в додатку, чат-боті та на сайті "Укрзалізниці" при оформленні квитка.

Зауважимо, також в поїздах Інтерсіті+ на постійній основі працюють кафе, де можна придбати чай, каву, воду, хот-доги, сендвічі, десерти та снеки.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" анонсувала запуск "пілотних" потягів з новими стандартами якості обслуговування пасажирів.

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