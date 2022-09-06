"Укрзалізниця" запустить "пілотні" потяги з новими стандартами якості обслуговування пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Telegram.
"Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах "Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.
Так, у рамках "пілоту" на перших двох поїздах будуть тестуватися:
- мийні засоби для внутрішнього миття вагонів;
- замість кускового мила для рук тестуватимуть піну в автоматичних дозаторах;
- більш зручні тримачі для туалетного паперу та новий папір;
- накладки на унітази у вбиральнях;
- дозатори паперових рушників.
Також, пасажирам запропонують гігієнічні набори з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка, зазначають у прес-службі.
"Пілотні" вагони отримають рейси №75/76 "Кривий Ріг – Київ" та "Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 курсує на маршруті №31/32 "Запоріжжя – Львів").
Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" провела сезонне оновлення розкладів та маршрутної сітки швидкісних поїздів Інтерсіті+.