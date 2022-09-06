Пасажирам будуть запропоновані гігієнічні набори з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся.

"Укрзалізниця" запустить "пілотні" потяги з новими стандартами якості обслуговування пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Telegram.

"Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах "Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.

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Так, у рамках "пілоту" на перших двох поїздах будуть тестуватися:

мийні засоби для внутрішнього миття вагонів;

замість кускового мила для рук тестуватимуть піну в автоматичних дозаторах;

більш зручні тримачі для туалетного паперу та новий папір;

накладки на унітази у вбиральнях;

дозатори паперових рушників.

Також, пасажирам запропонують гігієнічні набори з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка, зазначають у прес-службі.

"Пілотні" вагони отримають рейси №75/76 "Кривий Ріг – Київ" та "Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 курсує на маршруті №31/32 "Запоріжжя – Львів").

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" провела сезонне оновлення розкладів та маршрутної сітки швидкісних поїздів Інтерсіті+.