На презентації присутні очільник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський, голова Держтуризму Мар'яна Олеськів.

Сьогодні "Укрзалізниця" презентувала нові маршрути поїздів і ланчбокси в Інтерсіті.

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Зазначається, що додані нові ланчбокси, які розділені по типу харчування областей: "смачна подорож вниз по Дніпру", "смачна подорож гірняцьким краєм", "смачна подорож долинами Закарпаття", дитячий, вегетаріанський ланчбокс тощо.

"Ми додамо 7 ланчбоксів, які назвою і смаком будуть прив'язані до найпопулярніших напрямків. У продажу вони будуть від квітня і їх можна буде купити через інтернет", - розповів керівник клієнтського сервісу та комунікацій Олександр Шевченко.

На презентації присутні очільник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський, голова Держтуризму Мар'яна Олеськів.

Як повідомили під час заходу, УЗ планує скоротити час перебування поїздів у дорозі. Так, поїзд №10/9 Київ - Маріуполь "скорочують" на 1 годину на ділянці Дніпро - Маріуполь. Тепер з Києва до Маріуполя поїзд буде їхати 14:04, назад - 13:55. Це також зменшить ціну приблизно на 10%.

У планах УЗ також ще один поїзд Київ - Бердянськ з часом відправлення о 16:15. Нинішній поїзд №116 Київ - Бердянськ також курсуватиме.

Крім того, поїзд №357 у напрямку Рахова прискорять на 34 хвилини.

№5/6 Херсон - Ужгород курсуватиме щоденно замість через день. Також щоденним буде поїзд №58/57 Ковель - Одеса. Під час курсування поїзда №145/146 Київ - Ізмаїл додають зупинку по Кароліно-Бугаз.

"Поїзд Інтерсіті Славське - Київ призначатимуть на травневі свята і на літо. Можливо, призначать зручні поїзди Дніпро - Харків, Кривий Ріг - Одеса, Харків - Запоріжжя", - повідомляє наш кореспондент.

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Автор: УНІАН