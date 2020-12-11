Наприклад, літак з Мінська, який мав приземлитися в "Борисполі", повернув назад до Білорусі.

Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.

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Про це повідомляють прес-служба "Борисполя" у Facebook та прес-секретарка аеропорту "Київ" Галина Богданенко у коментарі "Громадське".

"У зв'язку зі складними погодними умовами в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" деякі рейси здійснили посадку в резервних аеропортах або прийняли рішення повернутись в аеропорти вильоту", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, літак з Мінська, який мав приземлитися в "Борисполі", повернув назад до Білорусі.

В "Жулянах" розповіли, що зчеплення зі злітно-посадковою смугою не дозволяє літакам ані сідати, ані злітати.

"Один рейс повернувся до Вільнюса. Він вилетів, але повернувся, не став до України летіти. А другий рейс скасували до Дортмунда з Києва", - підкреслила Богданенко.

Що цьому передувало

Ситуація на дорогах столиці ускладнилася напередодні ввечері. Через сильну ожеледицю в Києві сталося чимало ДТП та утворилися величезні затори.

Сьогодні вранці також стався збій у роботі фунікулеру. Через погоду його було призупинено, рух відновили о 8:00.

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Автор: УНІАН