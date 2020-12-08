Паризький Лувр пропонує придбати на аукціоні можливість побачити всесвітньовідомий шедевр Леонардо да Вінчі без захисного скла.
Раз на рік картину оглядають спеціалісти — цього року до них зможе приєднатись один щасливчик. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Також музей виставляє на аукціон персональну екскурсію з директором та прогулянку дахом Лувру, звідки відкривається фантастичний вид на Ейфелеву вежу та Нотр-Дам. Подібну акцію Лувр влаштовує вперше.
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