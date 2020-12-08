Подібну акцію Лувр влаштовує вперше.

Паризький Лувр пропонує придбати на аукціоні можливість побачити всесвітньовідомий шедевр Леонардо да Вінчі без захисного скла.

Раз на рік картину оглядають спеціалісти — цього року до них зможе приєднатись один щасливчик. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожБезпечніше, ніж у кінотеатрі: у Парижі влаштували показ фільмів на березі Сени (відео)Щоб зблизька подивитись на Мона Лізу, доведеться викласти кругленьку суму — стартова ціна цього незвичного лота 9 тисяч євро.

Також музей виставляє на аукціон персональну екскурсію з директором та прогулянку дахом Лувру, звідки відкривається фантастичний вид на Ейфелеву вежу та Нотр-Дам. Подібну акцію Лувр влаштовує вперше.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Ольга Робейко