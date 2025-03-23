Єдина умова для покупця - на власні гроші відремонтувати будинок, що обійдеться десь у 20 тисяч євро.

В Італії провінційні містечка продовжують роздавати будинки за безцінь, намагаючись привабити нових мешканців. Як пише CNN, до "флешмобу" долучилося містечко Пенне, розташоване неподалік від Адріатичного моря у регіоні Абруццо.

Щоб стати власником покинутого будинку в Пенне, треба заплатити лише 1 євро. Але така вигідна угода є можливою лише за умови, що новий власник зобов’яжеться провести капітальний ремонт будинку, адже мова йде про старі занедбані об’єкти.

Як розповів місцевий мер Гілберто Петруччі, вперше містечко почало продавати будинки "за ціною чашки кави" у 2022 році. Тоді було продано перші три будівлі, а торік ще три. В найближчі тижні на продаж виставлять ще кілька будинків.

Відео дня

Зараз у Пенне проживає приблизно 1200 жителів, але саме центральна частина "ризикує стати містом-привидом", каже мер.

"У місті потенційно є понад 40 порожніх будівель, які шукають нових власників, і всі вони розташовані в історичному центрі, який занепадає відтоді, як сім’ї почали емігрувати десятиліття тому", — розповів Петруччі.

Серед будинків, які планують виставити на продаж цього разу, є справжні історичні пам’ятки, які датуються Середньовіччям та добою Відродження. Вони мають до трьох поверхів і площу від 70 до 120 квадратних метрів.

На відміну від більшості міст, де продають будинки за безцінь, Пенне запровадив більш м’які правила для покупців, каже Петруччі.

"Єдина вимога полягає в тому, щоб покупці взяли на себе зобов'язання реконструювати ці будинки за три роки, але ми не просимо гарантії початкового внеску, щоб розпочати роботи. Ми дійсно хочемо заохотити та підтримати тих, хто приходить відроджувати старовинний район", - говорить він.

Як зазначає CNN, більшість подібних програм в Італії, коли містечка продають будинки за один євро, від покупців вимагають сплати гарантійний депозиту від 2000 до 5000 євро, який повертається після завершення ремонтних робіт.

Ще однією перевагою Пенне є наявність власного архітектурного агентства, яке допомагає покупцям провести реновацію будинку.

"У нас є команда архітекторів і експертів, які можуть консультувати та підтримувати в ремонтних роботах, шукати будівельників і геодезистів, показувати покупцям за допомогою візуалізацій, як виглядатиме їхній будинок після ремонту, і консультувати на всіх етапах ремонту", — говорить Петруччі.

За словами мера, початкова вартість базового ремонту будинку малого та середнього розміру становить 20 000 євро.

Втім, якщо ви не в настрої починати ремонт без перебільшення середньовічної будівлі, в місті є чимало будинків у хорошому стані, які можна придбати по ціні від 40 000 євро.

Що ж до туристичних принад міста, то це справжній музей просто неба. Свою історію Пенне починає ще у давноримську добу, і тут є чимало пам’яток того часу та наступних епох. Від міста до пліжів Адріатичного моря трохи менше 20 км. В холодні зими місцеві пагорби надають відмінні умови для любителів лижного спорту. Місто щорічно проводить різні культурні заходи.

Інші цікаві новини про туристичну Італію

Як писав УНІАН, італійське місто Барі, яке свого часу було "оплотом" мафії, тепер зачаровує туристів. Тут є чимало цікавих пам’яток, включно із укріпленнями норманів – вихідців зі Скандинавії, яких також в різних частинах Європи називали вікінгами або русами.

Також ми розповідали про італійське місто Тренто, яке ніби застигло у Середньовіччі. Усі основні визначні пам'ятки міста зосереджені на одній невеликій території, тож ви можете обійти все пішки.

Вас також можуть зацікавити новини: