Усі основні визначні пам'ятки міста зосереджені на одній невеликій території, тож ви можете обійти все пішки.

Якщо ви захоплені Італією, але вас відлякують натовпи туристів, наприклад у Римі, не засмучуйтесь і не скасовуйте італійські канікули.

На півночі країни є прихований скарб, про який більшість іноземних туристів не знають, і який вгамує спрагу побачити стародавні речі, пише Traveloffpath. Тренто - це все, чого ви очікуєте від італійського відпочинку. Тут є дуже миле Старе місто, яке має такий вигляд, наче застигло в Середньовіччі.

Усі основні визначні пам'ятки зосереджені на одній невеликій території, тож ви можете обійти все пішки, не втискуючи занадто багато пам'яток в один день.

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У культурному та естетичному плані Тренто сильно відрізняється від Риму в тому сенсі, що ви не знайдете тут пастельних тонів будівель столиці та приємної температури: врешті-решт, це італійські Альпи. Натомість ви побачите архітектуру в австрійському стилі з типовими похмурими тонами і помірним кліматом.

Спочатку побудований як кельтське село, Тренто був завойований римлянами в I столітті до н. е. і був заново заснований як римський муніципалітет самим Юлієм Цезарем.

Тренто може і не мати добре збереженої гладіаторської арени або недоторканого римського храму, подібного до Пантеону, але в ньому є на що подивитися. Римський Трідентум - найісторичніше значущі руїни Тренто.

Археологічний комплекс під Тренто - до нього можна дістатися через Єпархіальний музей, розташований прямо на головній площі (П'яцца дель Дуомо), і триповерховий палац, в якому зберігається велика колекція творів мистецтва, що охоплюють не менше 8 століть.

На вершині пагорба Досс Тренто ви також можете відвідати руїни римського амфітеатру. Хоча він не ідеально зберігся, звідси відкривається захопливий краєвид на всіяний куполами міський пейзаж.

Тренто - це набагато більше, ніж просто його римське минуле, і якщо ви так само захоплені середньовічною спадщиною, Пьяцца дель Дуомо вас дуже вразить.

Середньовічна площа і серце Тренто принаймні з XI століття славиться пишно оздобленим фонтаном Нептуна з майстерно вирізаними міфологічними істотами, а також є домівкою для кількох найважливіших споруд міста, включно з Трентським собором з елементами епохи Відродження. Він має кам'яний інтер'єр з реалістичними скульптурами і прекрасними фресками, а його бароковий вівтар і балдахін, хоча і не пов'язані безпосередньо з відомим художником, були засновані на роботах Берніні.

Неподалік від головної площі розташована вежа Torre Civica XII століття, що стоїть там, де колись була римська брама, а також середньовічна в'язниця, в якій нині розміщений музей, а якщо ви пройдете Via Belenzani, вічною вулицею, яка веде від П'яцца дель Дуомо, ви побачите низку палаців.

Palazzo Municipale, Palazzo Thun і будинок Джеремії XV століття - ви можете купити квиток у місцевому туристичному офісі приблизно за $24.

Покуштувати місцеву кухню можна в Bruschetteria Redoro Trento. Там пропонують брускети зі щедрою начинкою і чудову каву приблизно за $8. А якщо ви хочете альпійських делікатесів, з рагу, хлібними кнедликами та сирними тарілками, то варто зазирнути в Al Diciassette, бістро в стилі 18 століття.

Ristorante Antica Trattoria Due Mori - це місцева родинна тратторія, де подають домашню пасту Трентіно та вино Піно Б'янко, зібране з альпійських виноградників (значно дорожче, ніж у середньому по Трентіно, середня вартість страв тут складає $32-$43, але це того варте).

Якщо ви хочете спробувати стару добру італійську піцу, у Pizzeria da Albert є безліч варіантів за ціною від $10,88 до $17,41. Не забудьте доповнити її келихом будь-якого домашнього червоного вина, яке у них є.

А ось зупинитися в Тренто можна в Torrione Trento, де двомісний номер цієї весни коштує від $126 за ніч або $63 за дорослого, в той час як Grand Hotel Trento на площі Данте обійдеться в $83 за людину.

Що стосується найкращого розміщення з найнижчими цінами, Booking.com пропонує приватний гостьовий дім Nine Rooms Shared: сніданок подають щодня, площа П'яцца-дель-Дуомо розташована за 10-12 хвилин ходьби від готелю, а ціни починаються від $60 за людину.

"Тренто розташований дещо далі від інших італійських напрямків, і частково саме цьому він завдячує своєю незайманою чарівністю", - зазначило видання.

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