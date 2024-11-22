Місцева влада намагається відродити населений пункт.

Розчарованим результатом президентських виборів громадянам Сполучених Штатів Америки пропонують будинки за 1 євро на італійському острові Сардинія.

На сайті селища Оллолай з'явилося звернення до людей, які втомилися від глобальної політики та хочуть вести більш збалансований спосіб життя. "Настав час почати будувати свою європейську втечу в приголомшливому раю Сардинії", - йдеться у повідомленні.

Мер Франческо Колумбу розповів CNN, що вірить у здатність американців відродити селище, чисельність якого складає лише 1150 осіб. Перевагу будуть надавати саме громадянам Штатів.

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"Ми, звичайно, не можемо заборонити людям з інших країн подавати заявки, але американці матимуть прискорену процедуру. Ми робимо ставку на них, щоб вони допомогли нам відродити село, вони наша виграшна карта", - пояснив він.

Іноземцям пропонують три рівні житла: безкоштовні тимчасові будинки для цифрових кочівників, напівзруйновані будинки за один євро та готові до заселення домівки ціною до 100 тисяч євро. Сайт вже отримав близько 38 тисяч запитів на отримання інформації про будинки:

"Звичайно, ми не можемо конкретно назвати ім’я одного президента США, якого щойно обрали, але ми всі знаємо, що це той, від кого зараз багато американців хочуть піти геть і покинути країну".

Будинки задешево

Раніше повідомлялося, що маленьке місто у Швеції виставило на продаж деіклька десятків земельних ділянок за привабливою ціною.

В мерії розповіли, що працівники стикнулися з великою кількістю дзвінків від бажаючих придбати землю, тому їм довелося поставити процес на паузу.

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