Найбільше місто Туреччини Стамбул стало найбільш відвідуваним містом світу за підсумками 2023 року.
Як пише видання Time Out з посиланням на свіжі дані Euromonitor International, в минулому році це розкішне турецьке місто відвідали 20,2 мільйона туристів. При цьому очікується, що в 2024 році Стамбул прийме ще більше гостей. Зростання числа туристів пов'язують з нещодавно спрощеним візовим режимом для громадян США і Канади, які відвідують Туреччину.
Друга сходинка в рейтингу найбільш відвідуваних міст світу дісталася британській столиці Лондону (18,8 мільйонів туристів), а третю посіло найбільше місто ОАЕ Дубай (16,8 мільйонів гостей).
Топ-10 найбільш відвідуваних міст світу в 2023 році
1. Стамбул (Туреччина).
2. Лондон (Велика Британія).
3. Дубай (ОАЕ).
4. Анталія (Туреччина).
5. Париж (Франція).
6. Гонконг.
7. Бангкок (Таїланд).
8. Нью-Йорк (США).
9. Канкун (Мексика).
10. Мекка (Саудівська Аравія).
Що варто обов'язково подивитися за уїкенд в Стамбулі, просякнутому азіатським і європейським впливом, читайте у великому матеріалі УНІАН.Туризм.
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