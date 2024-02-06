Найбільше місто Туреччини в 2023 році відвідали 20,2 мільйона туристів.

Найбільше місто Туреччини Стамбул стало найбільш відвідуваним містом світу за підсумками 2023 року.

Як пише видання Time Out з посиланням на свіжі дані Euromonitor International, в минулому році це розкішне турецьке місто відвідали 20,2 мільйона туристів. При цьому очікується, що в 2024 році Стамбул прийме ще більше гостей. Зростання числа туристів пов'язують з нещодавно спрощеним візовим режимом для громадян США і Канади, які відвідують Туреччину.

Друга сходинка в рейтингу найбільш відвідуваних міст світу дісталася британській столиці Лондону (18,8 мільйонів туристів), а третю посіло найбільше місто ОАЕ Дубай (16,8 мільйонів гостей).

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Топ-10 найбільш відвідуваних міст світу в 2023 році

1. Стамбул (Туреччина).

2. Лондон (Велика Британія).

3. Дубай (ОАЕ).

4. Анталія (Туреччина).

5. Париж (Франція).

6. Гонконг.

7. Бангкок (Таїланд).

8. Нью-Йорк (США).

9. Канкун (Мексика).

10. Мекка (Саудівська Аравія).

Що варто обов'язково подивитися за уїкенд в Стамбулі, просякнутому азіатським і європейським впливом, читайте у великому матеріалі УНІАН.Туризм.

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