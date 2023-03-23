Найлегше іноземним фахівцям було облаштовуватися в Бахрейні.

Слідом за найгіршими країнами для експатів, стали відомі країни, де найлегше вдається адаптуватись іноземним працівникам.

Як пише Express, в рамках дослідження InterNations експати оцінювали країни свого тимчасового перебування в залежності від того, наскільки легко там було облаштуватися, в тому числі в плані простоти пошуку житла і мови. У підсумку виявилося, що найлегше це зробити в Бахрейні.

Зокрема, приблизно дві третини експатів вважають, що в Бахрейні легко мати справу з місцевою владою, порівняно із середнім світовим показником менше половини.

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Кожен сьомий експат також сказав, що отримати візу для проживання в Бахрейні було досить просто, що полегшило процес переїзду. Досить часто, якщо іноземець переїжджає в Бахрейн заради роботи, його компанія може допомогти з оформленням візи.

При цьому близько 82% експатів сказали, що їм було легко знайти житло в Бахрейні, що набагато вище, ніж в середньому по світу (54%). Багато експатів живуть у квартирах, які є найпопулярнішим типом житла в Бахрейні. Розмір і вартість квартири тут сильно різняться залежно від місця розташування. Експати, які переїжджають до Бахрейну з родиною, можуть віддати перевагу проживанню на віллі, багато з яких знаходяться в закритих комплексах.

Водночас, хоча багато експатів заявили, що знайти житло в Бахрейні було легко, тільки 39% вважають його доступним в плані ціни.

З точки зору мови експатам було легко адаптуватися в Бахрейні, не розмовляючи місцевою мовою. Арабська мова є офіційною в країні, однак англійська також широко поширена і відображається на дорожніх знаках.

Крім того, до топ-10 найкращих країн для експатів потрапили ще чотири країни Среднеко Сходу – Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Саудівська Аравія і Катар.

Топ-10 найкращих країн для експатів у 2023 році

1. Бахрейн.

2. ОАЕ.

3. Сінгапур.

4. Естонія.

5. Оман.

6. Індонезія.

7. Саудівська Аравія.

8. Катар.

9. Кенія.

10. Канада.

Як повідомляв УНІАН, раніше платформа InterNations назвала найбільш доброзичливі до іноземців країни. Найлегше заводити друзів виявилося в Мексиці, Індонезії та Омані.

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