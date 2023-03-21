Серед основних проблем при облаштуванні в Німеччині назвали складності при пошуку житла, бюрократію і мову.

Нове дослідження назвало Німеччину найгіршим місцем для проживання експатів, які переїжджають до країни як фахівці через роботу.

Як пише Express, в рамках дослідження команда InterNations попросила експатів оцінити країну свого тимчасового перебування в залежності від того, наскільки легко там було облаштуватися. Серед іншого, в опитуванні враховувалися такі ключові фактори, як пошук житла, бюрократія та мова. Саме ці проблеми найбільше розчарували експатів, які переїхали до Німеччини.

Так, майже кожен шостий з опитаних вважає, що в Німеччині важко знайти житло, тоді як більше половини вважають, що його важко собі дозволити. "На пошук навіть тимчасового житла може піти до трьох місяців", – поскаржився один з опитаних.

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Президент Німецької федерації власності Андреас Маттнер підтвердив, що країна перебуває у важкій житловій кризі, й попередив, що в 2024 році приблизно 1,4 мільйона потенційних орендарів можуть не знайти квартиру в Німеччині. Тому уряд країни закликають зосередитися на житловому будівництві.

Як пояснюють експерти, в Німеччині дуже високий відсоток орендарів, і тільки 50% німців володіють власним житлом. Тому ринок оренди може бути дуже конкурентним, особливо у великих містах країни. При цьому експати повинні будуть надати докази свого доходу і кредитний звіт, якщо вони хочуть подати заявку на оренду нерухомості в Німеччині.

Німеччина також впала в рейтингу через мову: майже половина опитаних експатів сказали, що там важко жити, не розмовляючи німецькою мовою. Більше половини з них при цьому вважають, що цю мову важко вивчити. Експатам також може бути дуже важко досягти успіху в Німеччині, не розмовляючи німецькою – хоча багато людей у великих містах країни говорять англійською, за їхніми межами з цим набагато складніше.

Крім того, експати скаржаться на бюрократію в Німеччині – більше половини з них зіткнулися з труднощами при спілкуванні з місцевою владою. Багато важливих документів обробляються в країні в паперовому, а не в цифровому вигляді, що серйозно уповільнює процеси. Тому експатам потрібно буде набратися терпіння і при необхідності звернутися за допомогою до юристів.

"Я дійсно ненавиджу німецьку бюрократію. Особливо те, що нічого не оцифровано! Потрібно ціла вічність, щоб зв'язатися з будь-яким з місцевих органів влади, щоб обговорити вид на проживання тощо", – поскаржився експат з Польщі.

Топ-10 найгірших країн для експатів:

1. Німеччина.

2. Японія.

3. Китай.

4. Кувейт.

5. Італія.

6. Греція.

7. В'єтнам.

8. Чехія.

9. Франція.

10. Мальта.

Українці у Німеччині

За даними ООН, на лютий 2023 року в Європі залишалося близько 4,8 млн українських біженців. При цьому найбільше з них проживали у Польщі (1,5 млн), Німеччині (900 тис.) та Чехії (500 тис).

При цьому влада Німеччини виявилася незадоволеною тим, що країни Західної Європи прийняли в себе занадто мало біженців з України, порівняно з її країнами-сусідами.

У той же час німецька влада заявила, що українці, які шукають притулку через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, допомогли зменшити навантаження на ринок праці Німеччини.

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