Під час в'їзду до більшості з цих країн необхідно мати з собою сертифікати з негативними ПЛР-тестами на коронавірус або відразу після приїзду відправлятися на самоізоляцію.

Наразі кількість країн, чиї кордони відкриті громадянам України для в'їзду, збільшилася до 95, але їх можна відвідувати за умови дотримання необхідних карантинних вимог на тлі пандемії коронавірусу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу з актуальних питань зовнішньої політики України.

"Ми додатково працюємо над тим, щоби в умовах світового локдауну, в умовах, коли країни світу закриваються, все таки постійно збільшувати кількість місць, куди українці можуть поїхати, і станом на сьогодні, я можу повідомити, що для громадян України відкрито кордони 95 країн світу", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що для в'їзду в ці країни потрібно дотримуватися певних вимог, і зокрема, надавати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус або в деяких країнах проходити карантин.

Глава МЗС не перерахував усі 95 країн, які впускають українців, але сказав, що список таких країн постійно збільшується.

"Ми працюємо над тим, щоби ви могли подорожувати, і якщо ви вирішлили поїхати, будь-ласка, під час подорожі дотримуйтеся максимальних заходів безпеки", - сказав Кулеба.

Він також нагадав про інтерактивну онлайн-карту подорожей під час пандемії COVID-19, де можна знайти повну інформацію про те, до яких країн і за дотримання яких умов українці можуть в'їхати або проїхати транзитом.

Коронавірус та подорожі світом

Навесні 2020 року більшість країн світу, в тому числі Україна, закрили свої кордони для іноземних мандрівників у зв'язку з початком пандемії коронавірусу.

Влітку 2020 року країни почали поступово відкривати кордони, втім, здебільшого лише для окремих категорій громадян. Туристичні та інші нетермінові подорожі до цього переліку найчастіше не потрапляли.

Європейський союз досі залишається закритим для громадян України. Більш того, через нові штами коронавірусу, які почали з'являтися наприкінці 2020 року, країни ЄС запроваджують ще більш суворі умови в'їзду для іноземців.

Натомість українські туристи можуть подорожувати до Туреччини, ОАЕ, Єгипту, Танзанії, Мексики, Домініканської Республіки, на Мальдіви, до деяких балканських країн та ще низки зарубіжних країн.

При цьому дедалі більше ведуться розмови про запровадження паспортів вакцинації, які дозволять туристам знову подорожувати. Деякі країни, як-то Ізраїль, вже активно їх запроваджують.

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Автори: Марина Григоренко, Віталій Саєнко