Ужгород після п'ятирічної перерви повертає свою легендарну регату

В Ужгороді після п'ятирічної перерви на річку Уж повертається традиційна регата

Як повідомляється на сторінці Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА в Facebook, заплив розпочнеться о 18:00, у неділю, 26 липня 2026 року.

Зазначається, що старт регати запланований від пляжу біля Підзамкового мосту (правий берег), а фініш – за мостом Масарика, навпроти готелю "Ужгород" (лівий берег).

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До участі у запливі запрошуються будь-які немоторні плавзасоби: човни, надувні човни, плоти, а особливо вітаються саморобні конструкції, оригінальний декор і костюми. Подати заявку на участь можна за посиланням.

Усі зібрані під час регати гроші організатори обіцяють спрямувати на допомогу ЗСУ.

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Регата в Ужгороді – цікаві факти

Нагадаємо, традиційна "Ужгородська регата" проводиться в столиці Закарпаття з 2010 року. Захід був щорічним, однак через пандемію коронавірусу в 2020 році його скасували. Пізніше регата повернулася в 2021-му, однак через повномасштабну війну у 2022-2025 роках її не проводили.

В попередні роки до участі в регаті традиційно допускалися лише ті учасники, які креативно підходили до оформлення своїх човнів. При цьому командам не заборонялося штовхати свій плавзасіб або йти поруч із ним, а головно умовою було не перевернутися до фінішу.

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