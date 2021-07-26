Незвичайні змагання відбулися в Ужгороді після дворічної перерви.

На Закарпатті 25 липня 2021 року, після дворічної перерви, пройшла традиційна "Ужгородська регата".

За правилими цих незвичайних змагань, до участі допускаються лише ті учасники, які креативно підходять до оформлення своїх човнів. При цьому під час "Ужгородської регати" командам не забороняється штовхати свій човен або йти поруч із ним. Головне - не перевернутися до фінішу.

Як зазначає "Закарпаття онлайн", цього року участь в регаті взяли 26 команд з понад сотні людей, а переможців визначали в чотирьох номінаціях: "Летючий голландець" (найшвидше судно), "Веселий Роджер" (найоригінальніше судно), "Чорна каракатиця" (найшвидше судно серед саморобних), "Ноїв ковчег" (найчисленніший екіпаж).

Зокрема, в номінації "Веселий Роджер" переміг човен "Алоха", до складу команди якого увійшли ввійшли волонтери та бійці 128-ї бригади, а у категорії "Ноїв ковчег" перемогла команда "AC/DC", у складі якої було 37 людей. Натомість найоригінальнішим судном в регаті-2021 обрали "Ужгород розквітає". На основі з пінопласту розташували борщівник, реп’яхи, амброзію, а також заповнений смітник.

Читайте такожТуристичне Закарпаття. Соус-чилі з чорнобривцями, піца з равликами та реконструйовані замки

Також цього року "закарпатський флот" поповнився "групою з розмінування", до команди якої увійшли піротехніки місцевого ДСНС.

Ще одим оригінальним учасником змагань стала команда "Шахід Галера 3000", які зімітували терористів ІДІЛ.

Зазначимо, вперше така регата в Ужгороді відбулася у 2010 році, й надалі захід проводився щороку. Лише у 2020 році його довелося скасувати через пандемію коронавірусу.

Автор: Марина Григоренко