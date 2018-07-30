І річка по коліно: в Ужгороді відбулася традиційна регата на чудернацьких човнах (фоторепортаж)

У цьогорічній регаті взяли участь 26 кораблів, які долали дистанцію у 1800 метрів.

29 липня 2018 року в місті Ужгород (Закарпатська область) відбулася традиційна сьома "Ужгородська регата 2018" на плавальних засобах різної конструкції по міській річці Уж.

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Як повідомляють організатори заходу на своїй сторінці у Facebook, у цьогорічній регаті взяли участь 26 кораблів, 25 з яких успішно подолали дистанцію у 1800 метрів від Підзамкового моста до ресторана "Уж-Венеція" і дістались фінішу.

Переможці регати були визначені у чотирьох категоріях: "Летючий Голандець" (найшвидше судно) - "TATU", "Веселий Роджер" (найоригінальніше судно) - "Мачо-Лечо", "Чорна каракатиця" (найшвидше судно серед саморобних) - "Вело-водо-хід", "Ноїв ковчег" (найчисленіший екіпаж) - "Вікінги Україна-Норвегія".

Слід зазначити, що води на тому відрізку річки Уж, де проводилася регата, приблизно по коліно.

Як повідомляв УНІАН, також на Закарпатті в Мукачеві 28 липня відбувся другий Парад сажотрусів.