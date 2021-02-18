П'ять із восьми поїздів курсуватимуть у карпатському напрямку.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» до 8 Березня запускає вісім додаткових поїздів, із яких п'ять курсуватимуть у карпатському напрямку, повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, компанія призначила такі додаткові поїзди:

№43 Київ - Івано-Франківськ (відправлення з Києва - 5, 9 березня, з Івано-Франківська - 4 та 8 березня);

(відправлення з Києва - 5, 9 березня, з Івано-Франківська - 4 та 8 березня); №235 Київ - Ужгород (із Києва - 5, 7 березня, в зворотному напрямку - 6, 8 березня);

(із Києва - 5, 7 березня, в зворотному напрямку - 6, 8 березня); №168 Львів - Одеса (8 березня туди і в зворотному напрямку);

(8 березня туди і в зворотному напрямку); №136 Одеса - Чернівці (з Одеси - 3, 5, 7, 9 березня, з Чернівців - 4, 6, 8, 10 березня);

(з Одеси - 3, 5, 7, 9 березня, з Чернівців - 4, 6, 8, 10 березня); №249/250 Київ - Чернівці (з Києва - 26 лютого, 1, 5, 7 та 9 березня, з Чернівців - 25, 28 лютого, 4, 6, 8 березня);

(з Києва - 26 лютого, 1, 5, 7 та 9 березня, з Чернівців - 25, 28 лютого, 4, 6, 8 березня); №197/198 Київ - Ковель (8 березня туди і в зворотному напрямку);

(8 березня туди і в зворотному напрямку); №72 Київ - Запоріжжя (з Києва - 5, 9 березня, із Запоріжжя - 4 та 8 березня);

(з Києва - 5, 9 березня, із Запоріжжя - 4 та 8 березня); №779/780 Суми - Київ - Вінниця (курсуватиме 5 та 8 березня).

Також повідомляється про додатковий рейс поїзда Київ - Ворохта -Рахів.

Його призначено на суботу, 20 лютого. Поїзд вирушить з Києва о 15:02 та прибуде до Ворохти о 05:31, до Рахова — 06:58. У зворотному напрямку вирушить з Рахова о 18:00, з Ворохти о 19:42 та прибуде до Києва о 09:55.

Читайте також"Укрзалізниця" влаштувала опитування серед пасажирів, які маршрути потрібні на літо

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні 2021 року, порівняно з груднем 2020 року, збільшила перевезення пасажирів поїздами далекого сполучення на 33,1% - до 1,43 млн осіб із 1,07 млн.

Довідка. «Укрзалізниця» - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних та близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець