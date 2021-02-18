До свята в Україні призначили кілька додаткових поездів / фото Марина Григоренко

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» до 8 Березня запускає вісім додаткових поїздів, із яких п'ять курсуватимуть у карпатському напрямку, повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, компанія призначила такі додаткові поїзди:

  • №43 Київ - Івано-Франківськ (відправлення з Києва - 5, 9 березня, з Івано-Франківська - 4 та 8 березня);
  • №235 Київ - Ужгород (із Києва - 5, 7 березня, в зворотному напрямку - 6, 8 березня);
  • №168 Львів - Одеса (8 березня туди і в зворотному напрямку);
  • №136 Одеса - Чернівці (з Одеси - 3, 5, 7, 9 березня, з Чернівців - 4, 6, 8, 10 березня);
  • №249/250 Київ - Чернівці (з Києва - 26 лютого, 1, 5, 7 та 9 березня, з Чернівців - 25, 28 лютого, 4, 6, 8 березня);
  • №197/198 Київ - Ковель (8 березня туди і в зворотному напрямку);
  • №72 Київ - Запоріжжя (з Києва - 5, 9 березня, із Запоріжжя - 4 та 8 березня);
  • №779/780 Суми - Київ - Вінниця (курсуватиме 5 та 8 березня).

Також повідомляється про додатковий рейс поїзда Київ - Ворохта -Рахів.

Його призначено на суботу, 20 лютого. Поїзд вирушить з Києва о 15:02 та прибуде до Ворохти о 05:31, до Рахова — 06:58. У зворотному напрямку вирушить з Рахова о 18:00, з Ворохти о 19:42 та прибуде до Києва о 09:55.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні 2021 року, порівняно з груднем 2020 року, збільшила перевезення пасажирів поїздами далекого сполучення на 33,1% - до 1,43 млн осіб із 1,07 млн.

Довідка. «Укрзалізниця» - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних та близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

фото &quot;Укрзалізнциця&quot;

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Автор: Павло Степанець