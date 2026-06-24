Міста в оренду: в Італії спалахнула нова хвиля обурення через зіркові весілля

Розкішне весілля Дуа Ліпи та Каллума Тернера на Сицилії розлютило місцевих жителів.

Минулорічне епатажне весілля мільярдера Джеффа Безоса у Венеції та нещодавнє свято поп-зірки Дуа Ліпи на Сицилії викликали в Італії нову хвилю бурхливих дискусій щодо доцільності практики "здачі в оренду" цілих міст багатіям.

Як пише Time Out, нещодавня розкішна триденна сицилійська весільна церемонія Дуа Ліпи та її обранця, актора Каллума Тернера, супроводжувалася протестами деяких місцевих жителів – йдеться про обурені плакати та графіті поруч із перекритими вулицями в районі урочистостей.

Експерти зазначають, що незабаром після весілля співачки у перші вихідні червня 2026 року кількість запитів щодо місця проведення зросла на 94%. Але, з огляду на те, що острів і так приймає понад 20 мільйонів відвідувачів на рік, у них виникає слушне запитання: чи справді йому було потрібно ще більше уваги з боку світової спільноти? І чи повинні надбагаті люди брати на себе більшу відповідальність за вплив своїх екстравагантних весіль на місцеві регіони?

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Європа, і зокрема Італія, вже давно відчуває величезне навантаження через надмірний туризм. Останні кілька років у багатьох великих містах відбувалися антитуристичні протести, що включали блокаду популярних пам'яток, пікети в аеропортах і навіть обливання туристів з водяних пістолетів.

На тлі цього багато країн континенту намагаються знайти правильний баланс між підтримкою туризму та більш ефективним управлінням ним, найчастіше за рахунок введення все нових і нових обмежень. Зокрема, Венеція кілька років тому запровадила плату за вхід у пікові дні, а новий мер міста погрожує різко її підвищити.

Але заходи щодо боротьби з туризмом – не єдиний спосіб, яким Італія намагається скоротити кількість туристів. Існує низка ініціатив, спрямованих на переорієнтацію туризму на менш відвідувані місця в країні.

Пишні весілля знаменитостей вже давно не є новиною для Італії – свого часу там одружувалися сестри Кім і Кортні Кардашян, поп-зірка Charli XCX та багато інших. Однак весілля Дуа Ліпи та Каллума Тернера викликало особливо сильне невдоволення місцевих жителів, оскільки воно відбувалося в місті, яке й без того страждає від надмірного туризму.

Повідомляється, що через весілля доступ до деяких частин Палермо, такі як площа Сант-Анна та площа Кроче-дей-Веспраян, було перекрито, внаслідок чого місцеві жителі не змогли дістатися у справах до будівель у центрі міста та зіткнулися з проблемами паркування.

На тлі протестів, за повідомленнями британських ЗМІ, зіркова пара почала вести переговори щодо "висловлення вдячності" місту. Аналогічні обіцянки майже рік тому озвучили Джефф Безос і Лорен Санчес, які в підсумку пожертвували Венеції 3 мільйони євро. Однак ці гроші не змогли знизити рівень невдоволення місцевих жителів.

То хто ж насправді винен у тому, що міста здаються в "оренду"? Експерти зазначають, що ця практика могла б приносити містам і країнам користь, якби все робилося з розумом.

Дослідження 2024 року, проведене Клаудіо Мілано, Мариною Новеллі та Антоніо Паоло Руссо, детально описує, як гучне весілля Дуа Ліпи та Каллума Тернера могло завдати шкоди району, де відбувався захід.

Так, перекриття громадських площ означає "приватизацію суспільних благ", що викликає справедливе невдоволення містян, яким це, хоч і тимчасово, заважає вести нормальне життя.

"Я не думаю, що лише тому, що ви багаті, ви маєте право закривати частину міста для свого заходу, а місцеві мешканці не можуть ходити вулицями, де вони живуть...", – поскаржився один із коментаторів у соцмережах.

При цьому містяни скаржаться, що нерідко спроби створити містам імідж місць відпочинку для багатіїв, у підсумку, навпаки, приваблюють ще більше простих туристів, перетворюючи їх на "місця постійних пишних вечірок".

Однак частина користувачів закликає спрямувати гнів не на тих, хто орендує цілі міста для урочистостей чи зйомок, а засудити місцеву владу, яка це дозволяє.

"Чому ви злитеся на неї? Зліться на свій уряд за те, що він дозволив виставити це на продаж", – написала одна з користувачок соцмереж.

І вони мають рацію. Поки знаменитості розпоряджаються грошима, місцева влада відіграє важливу роль у забезпеченні використання громадських просторів. Більше того, це призводить до подвійних стандартів щодо надмірного туризму. Звичайні мандрівники мусять платити за вхід до пам'яток, туристичний податок та уникати певних зон, призначених лише для місцевих мешканців, тоді як мальовничі вулиці району, які відвідують звичайні люди, можуть бути повністю закриті для них заради весілля знаменитості.

Можливо, ситуація склалася б інакше, якби Безос чи Ліпа вирішили провести свої урочистості в менш відвідуваній частині Італії, привертаючи увагу до невеликих міст і регіонів. Такі міста, як Палермо та Венеція, і без того відчувають навантаження через велику кількість туристів, а практика "оренди" цих місць надбагатими людьми, звісно ж, лише погіршує ситуацію.

"Якщо ми хочемо належним чином контролювати надмірний туризм, було б помилкою постійно карати мандрівників, не обмежуючи при цьому права, надані особам, достатньо багатим, щоб викуповувати громадські простори, або намагатися придушити невдоволення, витрачаючи величезні суми грошей", – підсумовують автори матеріалу.

Надмірний туризм у Європі

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, окрім Італії, величезні проблеми через надмірний туризм також відчувають такі країни, як Іспанія та Греція. Наприклад, на іспанських Балеарських островах (Майорка, Ібіца, Менорка) місцеві жителі готують туристам цього літа неприємний сюрприз.

При цьому від надмірного туризму страждають не тільки місцеві жителі, а й самі туристи. Нещодавно одна з тревел-блогерок поскаржилася, що приголомшливий грецький острів Санторіні перетворився на "довгу чергу до туалету" – насолоджуватися ним уже просто неможливо.

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