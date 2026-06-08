Мешканці популярних іспанських островів готують туристам неприємний сюрприз цього літа

На Майорці та Менорці заплановано акції протесту проти надмірного туризму.

Мешканці іспанських Балеарських островів вже не перший рік масово протестують проти надмірного туризму. І літо 2026 року не стане винятком.

Як пише Express, вже відомо, що цього літа на популярних серед туристів островах заплановані антитуристичні протести, зокрема на двох найвідоміших серед них – Майорці та Менорці.

Зокрема, на Менорці протестувальники запланували марші на 13 червня 2026 року, а 26 липня активісти з понад 50 організацій погрожують паралізувати ключові райони Майорки.

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Демонстрації координує організація Menys Turisme, Mes Vida ("Менше туризму, більше життя"), яка очолила місцеві масові протести у 2024 році.

При цьому організатори стверджують, що мітинги цього року можуть перевершити за явкою попередні.

Очікується, що на Майорці основні протести відбудуться біля підніжжя знаменитого собору Пальми – надзвичайно популярного місця для круїзних пасажирів, які виходять на берег і досліджують околиці.

Представник групи Девід Комас попередив, що Балеарські острови наближаються до "вирішального" і надзвичайно складного літа. Він підкреслив, що, крім існуючих структурних проблем у регіоні, цього року з'явився ще один незвичайний фактор – повне сонячне затемнення 12 серпня, астрономічне видовище, яке, за прогнозами, різко збільшить кількість відвідувачів.

"Ми прогнозуємо, що це буде дуже важке літо для мешканців Майорки. До дня затемнення бронювання в готелях вже повністю заповнене, що тотально обрушить острів", – заявив він.

Водночас зазначається, що протести зосереджені не лише на кількості відвідувачів, а й на прямому впливі туристичної моделі на повсякденне життя місцевих жителів. Menys Turisme, més vida стверджує, що тисячі робітників перебувають у стані "максимальної вразливості", а житлова криза на острові є ключовою проблемою. Девід Комас каже, що в результаті Майорка "перетворилася на тематичний парк, де порушується право на життя".

Надмірний туризм в Іспанії

Як раніше писав УНІАН.Туризм, Іспанія є однією з країн Європи, що найбільше постраждали від надмірного туризму, і це вже призвело до масштабних протестів та обмежень у найпопулярніших містах. Іноді навіть доходить до досить агресивних і небезпечних форм протесту.

Місцеві жителі скаржаться, що навала туристів робить їхнє життя нестерпним – житло дорожчає, ресурсів не вистачає, а на вулицях занадто людно і брудно. З іншого боку, іспанці визнають, що їхня економіка сильно залежить від туризму, а тому вони не стільки хочуть повністю відмовитися від прийому гостей, скільки змінити їхню якість: замість галасливої молоді з обмеженим бюджетом вони хочуть бачити більше свідомих сімейних туристів, які мають більше грошей.

Загальний негатив щодо туристів минулого літа приніс свої плоди – гостей стало менше, доходи впали, а безробіття зросло.

Втім, противники туризму зарано раділи, адже в реаліях 2026 року, на тлі війни в Ірані та її наслідків, Іспанії пророкують нову хвилю туристів, які відмовилися від поїздок на Близький Схід або в певні райони Середземномор'я.

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