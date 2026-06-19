Венеція планує різко підвищити плату за в'їзд у місто для туристів

Платитимуть одноденні відвідувачі. Ті ж, хто забронював проживання у готелях Венеції, звільняються від сплати збору.

Новообраний мер Венеції Сімоне Вентуріні має намір підвищити і без того суперечливий збір для туристів, які приїжджають до міста лише на один день. За право в'їзду в місто з мандрівників він хоче стягувати аж 50 євро. Таким чином, як зазначає The Guardian, влада сподівається ще більше стримати наплив відвідувачів у періоди найбільшого туристичного навантаження.

Правий політик, який раніше обіймав посаду радника з питань туризму та був обраний мером наприкінці травня, наголосив, що підвищення тарифу застосовуватиметься насамперед у дні пікового попиту.

У 2024 році Венеція стала першим туристичним містом у світі, яке запровадило плату за в'їзд для одноденних відвідувачів, пише видання. Тоді туристи сплачували по 5 євро упродовж 29 найбільш завантажених днів у період із квітня до липня.

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У 2025 році експеримент продовжили: кількість днів, коли стягувався збір, збільшили до 54, а туристи, які бронювали візит в останній момент, мали платити удвічі більше. Цього року система охоплює вже 60 днів.

Хоча схема поки що не призвела до помітного скорочення кількості відвідувачів, у перший рік її дії вона принесла міському бюджету 2,4 мільйона євро – значно більше, ніж очікувалося. Влада Венеції переконана, що з часом цей механізм допоможе об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО боротися з надмірним туризмом.

Під час передвиборчої кампанії Вентуріні обіцяв підвищити збір до 30-50 євро залежно від конкретних дат.

За його словами, міська рада наразі вивчає пропозицію, яку планує подати на розгляд центрального уряду, щоб отримати дозвіл збільшувати розмір збору "у певні дні та у випадках, коли кількість попередніх бронювань перевищує встановлені пороги".

Сплатити туристичний збір можна онлайн. Після оплати відвідувачі отримують QR-код, який необхідно пред'явити контролерам, що працюють у головних пунктах в'їзду до міста, зокрема на залізничному вокзалі Венеція-Санта-Лючія.

Туристи, які забронювали проживання у Венеції з ночівлею, звільняються від сплати збору. Також його не сплачують мешканці регіону Венето, звідки прибуває більшість одноденних туристів, і діти віком до 14 років. Водночас навіть гості, які зупиняються у готелях, зобов'язані зареєструвати свій візит на спеціальному сайті.

"Наразі плата за в'їзд є єдиним ефективним інструментом контролю щоденної кількості відвідувачів. Саме тому ми працюємо над пропозицією, яка дозволить зробити її дієвішою у дні найбільшого напливу туристів, щоб знайти новий баланс між потребами мешканців, працівників і гостей міста", – заявив Вентуріні.

Він додав, що кошти, отримані від туристичного збору, спрямовуватимуться на фінансування міських сервісів, а також на утримання та захист унікального міста на воді, витрати на функціонування якого перевищують 100 мільйонів євро щороку.

Інші новини туризму

Нагадаємо, дедалі більше курортних міст Франції закликають туристів припинити ходити вулицями без верхнього одягу. За це загрожують штрафи та інші заходи впливу.

Насамперед обмеження стосуються чоловіків, які пересуваються вулицями з оголеним торсом, але й жінкам ходити у купальниках те ж не варто. Так, містечко Нарбон запровадило таку заборону до кінця вересня - порушникам загрожує штраф до 150 євро. За дотриманням правил стежить місцева поліція.

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