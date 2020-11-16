Туристам на Балі (Індонезія) може загрожувати тюремне ув'язнення за вживання алкоголю, якщо відповідні пропозиції щодо змін до законодавства будуть підтримані.
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Як повідомляє The Independent, Палата представників Індонезії продовжує обмірковувати законопроект, що забороняє алкоголь і загрожує тим, хто буде викритий у його виробництві, розповсюдженні та зберіганні, тюремним ув'язненням на термін від двох до 10 років.
Для тих, кого спіймають за вживанням алкоголю, покарання буде менш суворим.
Ця пропозиція, зокрема, обговорюється 21 політиком з консервативних ісламських партій, які посилаються на частини Корану, що вказують, що мусульмани не повинні вживати алкоголь.
Водночас офіційні особи з індонезійського острова Балі, надзвичайно популярного місця відпочинку, ясно дали зрозуміти, що вони не підтримують ці обмеження.
Велика частина доходів Балі залежить від туризму. Кількість міжнародних туристів на Балі зросла в 2019 році до 6,3 мільйона осіб. Однак галузь сильно постраждала від пандемії коронавірусу в 2020 році.
Незважаючи на початкові надії на те, що Балі зможе знову відкритися для міжнародного туризму з вересня цього року, в серпні влада острова підтвердила, що він буде закритий до 2021 року разом з іншою частиною країни.
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