Ліверпуль став третім об'єктом, що втратив статус всесвітньої спадщини.

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО проголосував за виключення британського Ліверпуля зі списку об'єктів всесвітньої спадщини через "незворотну втрату характеристик, що вказують на видатну універсальну цінність об'єкта".

Об'єкт "Ліверпуль - місто мореплавців і торговців" внесли до списку в 2004 році.

"Ліверпуль-місто мореплавців і торговців" - це шість ділянок в історичному центрі і на території доків Ліверпуля. Їх внесли до списку всесвітньої спадщини як свідчення розвитку одного з найбільших у світі торгових центрів XVIII–XIX століть. У 2012 році їх також внесли до списку об'єктів всесвітньої спадщини, що знаходяться під загрозою знищення. Причиною цього стало будівництво комплексу Liverpool Waters.

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"Відтоді здійснення цього проекту (Liverpool Waters.- ред.) поряд з іншими розробками продовжилося як на території об'єкта, так і в його буферній зоні. Комітет вважає, що ці споруди завдають шкоди справжності і цілісності об'єкта", - повідомляється на сайті ЮНЕСКО.

Ліверпуль став третім об'єктом, що втратив статус всесвітньої спадщини. Раніше зі списку виключили Долину Ельби біля Дрездена в Німеччині і Резерват Аравійської антилопи в Омані.

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Автор: Ірина Погоріла