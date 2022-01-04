Нова система передбачає отримання попереднього дозволу на поїздку до ЄС шляхом подання онлайн-заявки (за кожне звернення заявник повинен буде сплатити комісію в розмірі 7 євро).

Євросоюз відклав запуск системи ETIAS, яка передбачає для туристів із країн, з якими діє безвізовий режим, необхідність попередньої реєстрації.

Про це пише Європейська правда із посиланням на профільну агенцію ЄС EU-LISA.

Систему мали запустити на початку 2022 року, але відклали до грудня.

Коли систему запустять, українці з біометричними паспортами повинні будуть попередньо зареєструватися в новій системі, заповнивши онлайн-анкету. Така реєстрація в ETIAS коштуватиме 7 євро та діятиме протягом трьох років, упродовж яких повторна реєстрація для поїздок не потрібна.

У Євросоюзі наголошують, що ETIAS не є аналогом візи, оскільки анкета не передбачає підтвердження мети в’їзду чи надання інших супровідних документів. За підрахунками Єврокомісії, для першого заповнення онлайн-анкети може знадобитися приблизно 20 хвилин.

У більшості випадків авторизація відбуватиметься автоматично протягом кількох секунд або хвилин. Якщо виникнуть підозри або інформація потребуватиме додаткового аналізу, то заявка оброблятиметься вручну компетентними органами. У будь-якому випадку термін розгляду інформації з винесенням відповідного рішення не буде перевищувати 96 годин.

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Вказана в анкеті інформація перевірятиметься з базами даних ЄС та Інтерполу, щоб з'ясувати, чи не перевищила людина час перебування в ЄС, чи не вчиняла злочинів на території ЄС, чи не має інших специфічних заборон на в’їзд.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 році Рада Європи ухвалила постанову про створення Європейської системи інформації про подорожі і авторизацію (ETIAS). Головне завдання системи - підвищити внутрішню безпеку країн ЄС і запобігти нелегальній імміграції. Передбачалося, що система ETIAS мала бути запущена вже до 2021 року.

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