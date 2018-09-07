У ЄС схвалили платну авторизацію для туристів

Для в'їзду в ЄС необхідно буде пройти авторизацію і сплатити 7 євро.

Рада Європи на засіданні ухвалила постанову про створення Європейської системи інформації про подорожі і авторизацію (ETIAS). Про це повідомляє прес-служба ради.

Передбачається, що система ETIAS буде запущена вже до 2021 року. Система призначена для проведення попередніх перевірок осіб, які планують в'їхати на територію Євросоюзу, і при цьому мають громадянство країн, що не потребують візи, пишет DT.ua.

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Авторизація, пояснюють автори проекту, буде проходити в режимі онлайн, коштуватиме сім євро і діятиме три роки.

Головне завдання системи - підвищити внутрішню безпеку країн ЄС і запобігти нелегальній імміграції.