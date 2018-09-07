этот материал доступен на русском

У ЄС схвалили платну авторизацію для туристів

03:20, 07 вересня 2018
Новини туризму
219 0
REUTERS

Рада Європи на засіданні ухвалила постанову про створення Європейської системи інформації про подорожі і авторизацію (ETIAS). Про це повідомляє прес-служба ради.

Передбачається, що система ETIAS буде запущена вже до 2021 року. Система призначена для проведення попередніх перевірок осіб, які планують в'їхати на територію Євросоюзу, і при цьому мають громадянство країн, що не потребують візи, пишет DT.ua

Читайте такожКиїв хоче збільшити розмір туристичного збору

Авторизація, пояснюють автори проекту, буде проходити в режимі онлайн, коштуватиме сім євро і діятиме три роки.

Головне завдання системи - підвищити внутрішню безпеку країн ЄС і запобігти нелегальній імміграції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #туристи#Рада Європи