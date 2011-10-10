На Вінниччині через негоду без електропостачання залишилися понад 4 тисячі осіб

13:33, 10 жовтня 2011
Вінниця
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Епіцентр у Козятинському районі

У Вінницькій області через негоду без електропостачання залишилися понад 4 тисячі осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, 9 жовтня ввечері у Козятинському районі внаслідок злив і сильного вітру було знеструмлено 8 населених пунктів, у яких проживають 4 тисячі 160 осіб.

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