На Вінниччині через негоду без електропостачання залишилися понад 4 тисячі осіб

У Вінницькій області через негоду без електропостачання залишилися понад 4 тисячі осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, 9 жовтня ввечері у Козятинському районі внаслідок злив і сильного вітру було знеструмлено 8 населених пунктів, у яких проживають 4 тисячі 160 осіб.