Вінницькі податківці-волейболісти кращі в Україні

Волейбольна команда ДПА у Вінницькій області виборола перемогу на Другій Спартакіаді Дежавної податкової служби України, яка пройшла 10-14 жовтня у кримському місті Алушта на базі Олімпійського учбово-спортивного центру «Спартак». Вінницькі волейболісти на чолі з капітаном команди Сергієм Кісем здобули кубок переможців та золоті медалі, не програвши жодного змагання суперникам. А гравець Андрій Удод визнаний кращим волейболістом серед чоловіків на Спартакіаді. Нинішня перемога закріпила за командою звання найсильнішої у своєму виді спорту: минулої Спартакіади у кримській Феодосії вінничани також переконливо завоювали перше місце.

Як повідомила прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська, майже 600 співробітників податкової служби держави протягом чотирьох днів боролися за кубок ДПС України та право називатися кращою командою у п’яти видах спорту: міні-футболі, волейболі, настільному тенісі, гирьовому спорті та стрільбі з пістолета. Вінничанам вдалося потрапити в десятку у змаганнях по настільному тенісу, а стрілки В’ячеслав Кметюк та Вікторія Осадчук принесли збірній податківців Вінниччини 7 місце по кульовій стрільбі з пістолета Макарова. Загалом вінниччани стали восьмими у загальнокомандному заліку. Перше місце здобула команда ДПА у Львівській області.

- Розвиток культури спорту, пропаганда здорового способу життя, вміння досягати високих результатів у команді є основною метою проведення щорічної Спартакіади, - відзначив голова обласної ради профспілки працівників органів ДПС у Вінницькій області Геннадій Сирник. – Проведення спортивних заходів є традицією нашої служби на всіх її рівнях. Наразі, врахувавши усі помилки і прорахунки нинішньої Спартакіади, неодмінно будемо працювати на поліпшення результату у наступному році.