В книгарні «Є» відкриті двері до «Нового Шинка»

Вінницька міська книгарня «Є», що по вул. 50-річчя Перемоги, 26, насичує інтелектуалів Вінниччині літературною смакотою.

26 жовтня о 18.00 книгарня «Є» гостинно відчинить двері для охочих долучитися до поетичного вечора представниць літоб’єднання «Новий Шинок» Ольги Стужної та Альони Паперук. Ці молоді літераторки багато в чому схожі, хоча б тим, що навчаються в одній групі Вінницького педуніверситету. Але те, чим вони точно відрізняються – це стиль. Якщо Ольжина лірична героїня – часто ніжна, хоча й не без надриву, то в Альониних текстах панують межові стани, похмурість і навіть морок. Однак усе це – лише відбиток душі поеток. А в поєднанні це дасть неповторні враження і ковток ліризму посеред осінньої пори.

Проникнутись неабиякою потужною енергетикою слова можна буде на черговому психологічному майстер-класі Юлії Короцінської 27 жовтня о 18.30.

Уся духовна їжа літературного кафе книгарні «Є» подається абсолютно безкоштовно для усіх бажаючих.