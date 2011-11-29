Судмедексперти переїдуть у нову будівлю

Голова облдержадміністрації Микола Джига, який проінспектував будівництво об’єкту, зазначив: введення в експлуатацію цього закладу не лише наблизить роботу фахівців до сучасних норм, а й підвищить якість проведення медико-криміналістичних досліджень, - йдеться на офіційному сайті Вінницької ОДА.

Триповерхова будівля службового бюро судмедекспертизи розміститься на вул. Г. Успенського. У новій будівлі передбачені приміщення для лабораторій, операційних та інших необхідних відділів. Нагальна потреба в іншому приміщенні для цієї служби виникла у зв’язку з вкрай незадовільними умовами роботи.

«До сьогоднішнього дня ми працювали в найгірших умовах в Україні,- каже начальник обласного бюро судмедекспертизи В’ячеслав Воронов, - і це підтвердила Комісія МОЗу ще у 2006 році».

Керівник підрядної організації ТОВ „Вінницябуд” повідомив, що на сьогодні готовність будівлі, в яку мають перейти працівники бюро, становить 90%. Активні роботи по зведенню приміщення бюро судмедекспертизи відновилися з вересня цього року.

Тривають вони з перервами уже шостий рік. На будівництві вже освоєно 6 млн. грн., а для здачі будівлі в експлуатацію необхідне додаткове фінансування в розмірі 3 млн. грн.