Під час перепису населення прізвища вінничан не питатимуть

На Вінниччині розпочалась підготовча робота до перепису населення, призначеного на грудень наступного року.

З 29 листопада 353 реєстратори з офіційними посвідченнями за підписом керівників органів місцевого самоврядування та органів статистики вирушили “в поле”. Протягом 32 календарних днів ці люди складатимуть квартальні списки житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях у міських поселеннях і списки населених пунктів.

Про це повідомив начальник головного управління статистики у Вінницькій області Сергій Ігнатов.

За словами посадовця, реєстратори “прочешуть” усі міста, селища і села області, де проживає понад 3 тисячі населення. Це полегшить роботу тих, хто здійснюватиме перепис безпосередньо.

Реєстраторів найняли для разового виконання робіт за 1160 гривень.

Що ж стосується специфіки перепису-2012, то наразі відомо, що з переписної анкети виключать графу “прізвище, ім'я та по-батькові”, аби унеможливити використання зібраних даних зловмисниками. Натомість людям присвоюватимуть певний кодовий номер.