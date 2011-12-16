14-річну дівчинку у школі вдарило струмом

Прикрашала клас

Вчора обідньої пори у реанімаційне відділення Вінницької обласної дитячої лікарні з діагнозом “ураження електричним струмом” потрапила 14-річна школярка. Про це повідомило УМНС у Вінницькій області. Як з'ясувалось, дитина потрапила під дію напруги 220 вольт, коли прикрашала новорічними прикрасами клас у ЗОШ №10 м.Вінниці. Наразі стан потерпілої задовільний.

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