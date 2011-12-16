14-річну дівчинку у школі вдарило струмом

12:54, 16 грудня 2011
Вінниця
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Прикрашала клас

Вчора  обідньої пори у реанімаційне відділення  Вінницької обласної дитячої лікарні з діагнозом  “ураження електричним струмом” потрапила 14-річна школярка.

Про це повідомило УМНС у Вінницькій області.

Як з'ясувалось, дитина потрапила під дію напруги 220 вольт, коли прикрашала новорічними прикрасами клас у ЗОШ №10 м.Вінниці. Наразі стан потерпілої задовільний.

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