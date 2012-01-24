Найкращі боксерки України змагатимуться у Вінниці

Наприкінці минулого року у Вінниці проходив Кубок України з боксу серед жінок, який викликав чималий інтерес серед місцевих прихильників спорту. Утім, у ньому практично не було перших номерів національної збірної, які відпочивали після відповідальних змагань.

Але з 7 по 12 лютого цього року у місті над Бугом, на ринзі спортклубу “Нокаут” (Кірова, 2, поруч з муніципальним ринком) відбудеться вже чемпіонат України із жіночого боксу, який збере усіх найсильніших на сьогоднішній день. Адже він слугуватиме відбором до травневого чемпіонату світу у Китаї, який, у свою чергу, матиме статус відбірного до Олімпійських ігор 2012 року. Нагадаємо, на нинішній Олімпіаді у Лондоні жіночий бокс буде представлено у кількох вагових категоріях. В одній з них на олімпійську ліцензію претендує вінничанка Олександра Сидоренко, лідер національної збірної України. До речі, вона нещодавно виграла Кубок України на домашньому ринзі клубу “Нокаут”.

– Вхід на чемпіонат України із жіночого боксу буде вільним, – повідомив спортивний директор клубу “Нокаут” Олександр Гуренко. – На це змагання ми запрошуємо усіх вінницьких любителів боксу. Зал нашого клубу вміщує півтисячі глядачів. Але протягом дня уболівальники будуть постійно змінюватися, тому побачити бої зможуть у кілька разів більше глядачів.

На чемпіонаті України медалі розігруватимуться у кількох вікових категоріях: до 16 років, до 18 років і старше 18 років.