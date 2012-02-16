Райдержадміністрації приховують інформацію про земельні ділянки

Викликає велику стурбованість хід виконання Закону про доступ до публічної інформації. Це стосується в першу чергу постійної комісії обласної ради з питань розвитку демократії, гласності, свободи слова, інформаційного простору.

Це питання на черговій сесії Вінницької обласної ради 14 лютого 2012 року порушив голова комісії Вінницької обласної ради з питань зміцнення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян Віталій Мрачковський.

- На сайтах райдержадміністрацій немає інформації про те, кому виділяються земельні ділянки, - зазначив він. - Закон передбачає звернення до прокуратури, якщо він не виконується. Тому я пропоную провести спільне засідання комісій з цього питання, бо райдержадміністрації є розпорядниками інформації.

Депутат обласної ради від фракції „ВО „Батьківщина” Іван Мельничук зокрема наголосив на тому, що протягом року з допомогою депутатських запитів не може „достукатися” до райдержадміністрації Літинського району, і тому слід негайно вжити заходів, бо це кричуща проблема.

Голова комісії з питань розвитку демократії, гласності, свободи слова, інформаційного простору Марина Коваль підтвердила невтішні для нашої області результати моніторингу громадської організації „Філософія серця” щодо виконання Закону про доступ до публічної інформації, де Вінниччина в рейтингу „прозорості” посідає лише 21 місце.