Матерям-героїням виплатили 9.4 млн.гривень разової винагороди

12:40, 16 лютого 2012
Вінниця
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Отримали 997 жінок

Протягом 2011 року почесне звання  України мати-героїня на Вінниччині присвоєно 1050 жінкам.

Про це повідомив на підсумковій Колегії начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Вінницької ОДА Олег Новицький.

Через органи соціального захисту матерям-героїням призначено одноразову винагороду, яку отримали  997 жінок, загалом — 9.4 млн. гривень. Ці кошти перераховано на рахунки отримувачів одноразової винагороди в повному обсязі.
Решта чекає своєї черги.

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