Матерям-героїням виплатили 9.4 млн.гривень разової винагороди
12:40, 16 лютого 2012Вінниця
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Отримали 997 жінок
Протягом 2011 року почесне звання України мати-героїня на Вінниччині присвоєно 1050 жінкам.
Про це повідомив на підсумковій Колегії начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Вінницької ОДА Олег Новицький.
Через органи соціального захисту матерям-героїням призначено одноразову винагороду, яку отримали 997 жінок, загалом — 9.4 млн. гривень. Ці кошти перераховано на рахунки отримувачів одноразової винагороди в повному обсязі.
Решта чекає своєї черги.
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