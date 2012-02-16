Матерям-героїням виплатили 9.4 млн.гривень разової винагороди

Протягом 2011 року почесне звання України мати-героїня на Вінниччині присвоєно 1050 жінкам.

Про це повідомив на підсумковій Колегії начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Вінницької ОДА Олег Новицький.

Через органи соціального захисту матерям-героїням призначено одноразову винагороду, яку отримали 997 жінок, загалом — 9.4 млн. гривень. Ці кошти перераховано на рахунки отримувачів одноразової винагороди в повному обсязі.

Решта чекає своєї черги.