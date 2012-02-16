Палац княгині Щербатової вже не пам'ятка архітектури

Палац і парк княгині Щербатової у Немирові вилучено із реєстру пам'яток архітектури. Про це під час прес-конференції заявив колишній міський голова Немирова Віктор Качур. За якими принципами один із найкращих витворів архітектури ХІХ сторіччя у нашому регіоні позбувся статусу державного значення не було повідомлено громаді.

Нагадаємо, що палац до цього року був на балансі профспілок. Відтепер, за словами Віктора Качура, бестатусний палац передано до Фонду держмайна. Колишній міський голова Немирова має засторогу того, що тепер палац і парк можуть бути передані у приватні руки. В свою чергу народний депутат України Володимир Яворівський, зазначив, що за такою схемою чимало памяток культури було знищено.

Для довідки. Палац княгині Щербатової та пейзажний парк були закладені у ХІХ (архітектор Іржі Стібрал та Е.Крамажа). Парк займав 85 га. У парку нараховується близько 80 видів дерев та кущів. Княгиня Щербатова була однією із найбільших меценаток Немирова. За її допомоги було зведено у місті пошта, млин, школа та спиртовий завод. Її любили та поважали місцеві жителі. Під час революції княгиня не хотіла тікати за кордон. Разом із нею в палаці проживала рідня та доньки останнього російського реформатора Петра Столипіна. Всіх їх було розстріляно більшовиками у Немирові.

