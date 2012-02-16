Вінницька область по збору зернових в 2011 посіла друге місце в Україні

Обсяг виробництва зернових культур в 2011 році прогнозує те, що Вінницька область займає друге місце по збору зернових по Україні.

Про це УНІАН під час підсумкової Колегії 16 лютого повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку області Микола Неїлик.

В галузі рослинництва обсяги виробництва продукції порівняно з 2010 роком зросли на 25%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 27%. Приріст валових зборів і врожайність цукрових буряків на 22,8, соняшника – на 4,2, ріпаку – на 81,4, сої – 34, плодоягідних культур – на 27,6. Такі обсяги виробництва ще кілька років тому здавалися недосяжними.

Валової продукції рослинництва порівняно з цінами 2005 року на 837 млн. грн. більше, ніж у 1990 році.

В 2011 році зросла врожайність зернових культур на 12,3 ц/га, буряка - на 91,8 ц/га, соняшника - на 2,7 ц/га, ріпаку - на 2 ц/га, картоплі – на 19,6 ц/га. Отримано рекордний врожай зернових за всю історію Вінниччини в обсязі понад 4,2 млн. т, або на 1,1 млн.т більше, ніж в 2010 році. Найвищий валовий збір зернових по Вінницькій області – в Хмільницькому районі – 301,7 тис., Бершадському – 270, Гайсинському 233,7, Тульчинському – 209,8, Немирівському – 202,5 тис. тонн.

Найвищого рівня врожайності зернових досягнуто в Хмільницькому районі 63,6 ц/га, Тростянецькому – 59,3 ц/га, Гайсинському – 59 ц/га, Томашпільському – 57 ц/га, Тульчинському – 56,7 ц/га, Літинському районах – 55,1 ц/га.