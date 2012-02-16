15 лютого на території ТОВ «Барлінек Інвест» відбулось розширене засідання Ради вінницьких товаровиробників при міському голові, на якому йшлося про актуальні питання стосовно створення нових робочих місць на економічно-активних підприємствах, нововведень у законодавстві України та підготовку кадрів, які б відповідали вимогам промисловості міста.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

У лютому минулого року у Вінниці було створено Раду вінницьких товаровиробників при міському голові. Основною метою діяльності цього консультативно-дорадчого органу є створення дієвого механізму співпраці органів місцевого самоврядування з промисловими підприємствами міста та вирішення питань, які пов'язані із розвитком промисловості у Вінниці. Тоді до складу ради увійшли керівники підприємств міста, які працюють у галузях легкої промисловості, будівництва та харчової промисловості. Минулого року члени ради ознайомились із Концепцією стратегії «Вінниця - 2020», аби окреслити спільні дії щодо її реалізації та покращення соціально-економічного стану обласного центру.

Заступник міського голови Валерій Коровій під час наради зазначив, що минулий рік можна назвати сприятливим для розвитку економіки Вінниці. «У 2011 році заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах Вінниці зменшилась до 1,9 мільйонів гривень, тоді як у 2010 році вона становила 5,6 мільйонів, - говорить Валерій Коровій. - В 2011 році скоординовані дії підприємств та міської влади були спрямовані на формування сприятливого інвестиційного середовища, розвиток максимально прозорої системи взаємодії влади та бізнесу, та розбудову промислових зон. Крім того, значна увага приділялась розвитку кадрового потенціалу та постійному підвищенню стандартів якості обслуговування». Відтак, як вважає Валерій Коровій, співпрацю бізнесу та міської влади слід продовжувати та розвивати й надалі.

Під час зустрічі міський голова Володимир Гройсман повідомив, що крім тих питань, які піднімались підприємцями, сьогодні у місті існує проблема із наявністю кваліфікаційних кадрів. «Сьогодні освіта міста готує високоякісних фахівців, втім, при працевлаштуванні на підприємства, вони знову проходять навчання, - говорить Володимир Гройсман. - Можливо, на наступній нараді підприємці зможуть внести свої пропозиції щодо покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, які б в свою чергу, готували спеціалістів на вінницькі підприємства. Адже на сьогоднішній день багато студентів навчаються на техніці 60-х років, тоді як вінницькі промислові підприємства йдуть в ногу із часом та працюють на нових технологіях. Лише у 2012 році на вінницьких підприємствах очікується створення понад тисячі робочих місць, тому питання забезпечення кваліфікованими кадрами на сьогодні є досить актуальним».

Керманич Вінниці також підкреслив, що місто і надалі готове сприяти розвитку підприємств та створювати максимально прозорі умови для роботи. «Ми зацікавлені у тому, щоб підприємства працювали та розвивались, модернізували свої потужності та нарощували обсяги виробництва, адже це буде впливати і на загальноміський економічний розвиток, - говорить міський голова. - Ми розуміємо, що від успішної роботи підприємств залежить і благополуччя людей, які тут працюють, і наповнення бюджету, які надходять від сплати єдиного податку та плати за землю, і розвиток міста в цілому».