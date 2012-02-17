Даішники цілу добу опікувались поламаним бусом з яблуками

Минулої доби, о сьомій ранку, неподалік від села Пултівці Жмеринського району екіпаж інспекторів роти ДПС УДАІ м. Вінниці Василь Завірюха та Олександр Ткаченко побачили на узбіччі покинутий мікроавтобус «Івеко». Водія поруч не було, тому встановили патрулювання. Згодом до автомобіля підійшов 40-річний чернівчанин і повідомив правоохоронцям, що в його автомобілі зламалась піввісь заднього правого колеса. Їздив до Жмеринки, щоб відремонтувати.

Сподіваючись на власні сили, від запропонованої інспекторами допомоги відмовився. Проте встановити і закріпити колесо ніяк не вдавалося. Автомобіль був завантажений трьома тоннами яблук. Інспектори знову запропонували допомогу, проте чоловік лише попросив солярки. Сподівався на власні сили. Вже ввечері зрозумів, що сам не впорається.

Як повідомила Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області, інспектори ДПС викликали евакуатора. Але спроби завантажити автівку виявилися марними, знову відпало колесо. Довелося шукати інший автомобіль, щоб перевантажити яблука. Упродовж всього часу інспектори ДПС поруч з автівкою забезпечували безпеку дорожнього руху. Час збіг швидко, і лише сьогодні вранці мікроавтобус вдалося евакуатором доправити до села Якушинці Вінницького району, де мають відремонтувати його. Там яблука перевантажать у відремонтований бус, і водій зі своєю дружиною поїдуть далі до Кіровограда, куди і планували.