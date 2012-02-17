В бібліотеці Тімірязєва розпочала роботу виставка до Дня мови

Відділ літератури та інформації з гуманітарних наук запрошує відвідати книжкову виставку "СЛОВО - велика таємниця" присвячену Міжнародному дню рідної мови, який відзначається 21 лютого.

З допомогою слова людина оволоділа простором і часом. Слово виділяло предмети з хаосу явищ. В ньому відбиті події, хвилини, години, роки, час теперішній, минулий, майбутній. Від самого початку слово було знаряддям людської діяльності і водночас чимось таємничим, що вимагало пієтету й обережності. Багато є таємниць у світі, і одна з найбільших з-поміж них - СЛОВО.

Вас чекає зустріч з працями видатних мовознавців, дослідників історії Слова в історії Людства, цікаві факти, таємничі перетворення, несподівані проявлення знайомих слів.

З експозицією виставки можна ознайомитись з 17. 02. 2012 по 25. 02. 2012 в робочі часи бібліотеки.