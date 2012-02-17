Аграріям Вінниччини рекомендують сіяти ярий ячмінь

Восени 2011 року сільськогосподарськими виробниками закладена база на врожай наступного року. Посіяно 488,1 тис. га озимих культур, із яких, за останнім моніторингом, 76% знаходяться в доброму і задовільному стані. Втім, аномальні морози, що утримувалися в кінці січня – на початку лютого можуть негативно позначитись на перезимівлі озимих культур, особливо в 14-ти районах, де сніговий покрив складає від 1 до 5 см.

Як повідомив під час підсумкової Колегії керівник центру наукового забезпечення управління агропромислового розвитку Вінницької області Олександр Корнійчук, згідно з програмою „Зерно 2012”, Вінницька область повинна виробити 3 млн. 460 тисяч тонн зерна, в тому числі озимої пшениці 424 тис. тонн, ярих колосових культур 2 млн. 36 тис. тонн.

- Всім відомо, що на період посівів озимих колосових культур склалися складні умови. До першої половини жовтня було сухо. Загальна кількість опадів була 39 мм при середній річній нормі 128 мм. В цілому загальний ріст і розвиток озимих колосових культур запізнювався на 16 днів. На кінець грудня 2011 року 95,4% сходів озимих колосових культур, із них в доброму і задовільному стані було 75%, - зазначив він.

Неабиякої уваги приділяють аграрії Вінниччині якості насіння. В області є цілий ряд господарств, які виробляють саме українське насіння, зокрема в Чечельницькому та Бершадському районах. Вартість українських гібридів є значно нижчою, і відповідно нижчими будуть затрати.

55 тисяч га посівів озимих є під загрозою, зокрема озимої пшениці – 18 тис. га, озимого ріпаку – 37 тис. га. Необхідно буде провести підсів і пересів озимих культур. Фахівці зокрема рекомендують ячмінь ярий, за експортом якого на зовнішній ринок Україна посідає перше місце в світі. Ця культура може забезпечити врожайність 4-6 тонн зерна з гектара при відповідних категоріях вирощування.