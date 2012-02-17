Аграріям Вінниччини рекомендують сіяти ярий ячмінь
Бо він найкращий для експорту
Восени 2011 року сільськогосподарськими виробниками закладена база на врожай наступного року. Посіяно 488,1 тис. га озимих культур, із яких, за останнім моніторингом, 76% знаходяться в доброму і задовільному стані. Втім, аномальні морози, що утримувалися в кінці січня – на початку лютого можуть негативно позначитись на перезимівлі озимих культур, особливо в 14-ти районах, де сніговий покрив складає від 1 до 5 см.
Як повідомив під час підсумкової Колегії керівник центру наукового забезпечення управління агропромислового розвитку Вінницької області Олександр Корнійчук, згідно з програмою „Зерно 2012”, Вінницька область повинна виробити 3 млн. 460 тисяч тонн зерна, в тому числі озимої пшениці 424 тис. тонн, ярих колосових культур 2 млн. 36 тис. тонн.
- Всім відомо, що на період посівів озимих колосових культур склалися складні умови. До першої половини жовтня було сухо. Загальна кількість опадів була 39 мм при середній річній нормі 128 мм. В цілому загальний ріст і розвиток озимих колосових культур запізнювався на 16 днів. На кінець грудня 2011 року 95,4% сходів озимих колосових культур, із них в доброму і задовільному стані було 75%, - зазначив він.
Неабиякої уваги приділяють аграрії Вінниччині якості насіння. В області є цілий ряд господарств, які виробляють саме українське насіння, зокрема в Чечельницькому та Бершадському районах. Вартість українських гібридів є значно нижчою, і відповідно нижчими будуть затрати.
55 тисяч га посівів озимих є під загрозою, зокрема озимої пшениці – 18 тис. га, озимого ріпаку – 37 тис. га. Необхідно буде провести підсів і пересів озимих культур. Фахівці зокрема рекомендують ячмінь ярий, за експортом якого на зовнішній ринок Україна посідає перше місце в світі. Ця культура може забезпечити врожайність 4-6 тонн зерна з гектара при відповідних категоріях вирощування.