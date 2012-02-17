Вінничанина взяли на збуті газового пістолета

Інформація про те, що житель одного з сіл Вінницького району займається незаконним продажем зброї, була взята в розробку та успішно реалізована оперативниками карного розшуку.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

За словами начальника Вінницької районної міліції Павла Кукурудзи, чоловік реалізував за 250 грн. газовий пістолет іноземного виробництва, переобладнаний для стрільби малокаліберними патронами 5,6 мм. Продавець зброї призначив зустріч потенційному покупцю на вулиці села Зарванці. Вилучений пістолет направлено на дослідження до НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області. В діях 52-річного зловмисника вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.