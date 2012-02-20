У Вінниці ліпили Олю Фреймут, драконів та фотоапарати

15:19, 20 лютого 2012
Вінниця
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Конкурс сніговиків

У неділю, 19 лютого,  у Вінниці відбувся щорічний конкурс снігової творчості «Парад Сніговиків».

Як повідомляє офіційний сайт Вінницької міської ради, цього року в конкурсі взяла участь 121 команда. Всі учасники отримали солодкі призи та подарунки від організаторів конкурсу - відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради.

За словами начальника відділу Руслана Анфілова, перемогу отримали снігові скульптури у різних номінаціях: Дракон-велетень, казкова фортеця, черепаха Євро-201, євро-сніговик, снігова родина.  сніговий фотоапарат.
Відзначений і прикол мас-медійників. Колектив телеканалу «ВІТА» розіграв сніговий сюжет «Ревізор» у Вінниці з Ольгою Фреймут, використавши для цього пам'ятник архітектору Г. Артинову.

Техно-роботи представили творчі команди організації «Вінницький КВН» на чолі з Олександром Шеметом.
Найбільшу снігову скульптуру з драконом, який вивержував дим та феєрверк , зробила команда молодих вінницьких майстрів у складі: Коломійця Олексія, Гнатюка Олександра, Бичка Віктора та Петренка Дениса.

А один з рестораторів - італієць Лучо не тільки разом з працівниками ресторану зліпив італійського сніговика, а побачивши таку кількість дітей на конкурсі, запросив усіх «бамбіно» на справжню італійську піцу. До речі, як виявилося, цього дня він святкував свій День народження.

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