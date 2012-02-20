116 тисяч подолян офіційних доходів не отримують

Відповідно до наявних відомостей ДПС України, у вінницькій області налічується 116 тис. фізичних осіб, які протягом останніх 3 років не отримували доходи і, відповідно, не приймали участі у формуванні місцевих бюджетів.

Про це заявила керівник ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко під час апратної наради податкової служби, - повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Ірина Зленко акцентувала увагу підлеглих на негативних наслідках виплати заробітної плати у «конвертах» та без офіційного укладення угод між роботодавцями і найманими працівниками. Для вирішення цього питання в кожному районі та місті обласного значення при місцевих органах виконавчої влади створені комісії з питань підвищення рівня оплати праці, до складу яких включені представники податкових органів.