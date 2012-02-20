Вінницькому тролейбусу – 48 років!

18 лютого 1964 року була офіційно прийнята в експлуатацію перша черга тролейбусної лінії від площі Жовтневої до вул. Карла Маркса по маршруту №1 "Жовтнева площа-Рибзбут".

Про це повідомляє сайт Вінницький трамвай.

Надзвичайно складним було на той час будівництво нового виду транспорту в нашому місті. Будували його напівофіційно, не отримавши дозволу "зверху". Адже у Вінниці вже працював трамвай. Але без нових ліній тролейбуса місто "задихалося". Нові заводи в Тяжилові та на Тарногродського вимагали від влади пристойного транспортного сполучення. І було прийнято рішення - БУДУВАТИ. І збудували. Працює до цих пір!

Вінницький тролейбус за своїх 48 років перевіз мільйони пасажирів. І сьогодні цей вид міського транспорту залишається одним з найпопулярніших завдяки протяжності своєї маршрутної мережі, комфорту, екологічності і безпеці.

22 серпня 1997 року відкрито нову тролейбусну лінію від ринку „Урожай” до Свердловського масиву (продовжено маршрут № 9 та організовано новий № 11).

Найбільше транспортних маршрутів введено у 2007 році, коли було збудовано лінію від ринку „Урожай” по вулиці Пирогова до Аграрного університету (новий маршрут № 12), а також збудовано лінію по вулиці Фрунзе та вулиці Червоноармійській до Муніципального ринку (маршрути 14, 15, 16, 17).

16 травня 2011 року введено новий маршрут № 13.