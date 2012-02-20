В Могилів-Подільському районі виявили трьох нелегалів

17 лютого працівники міліції проводили профілактичне відпрацювання Могилів–Подільського району. Як повідомив заступник начальника УМВС України у Вінницькій області Микола Бокша, цей захід проводився з метою стабілізації криміногенної ситуації, зміцнення правопорядку на вулицях, посилення профілактичного впливу на криміногенний елемент та виявлення фактів незаконного обігу наркотиків і зброї.

На території райцентру та населених пунктів району близько 200 правоохоронців перевіряли осіб, які раніше були судимі і сьогодні перебувають під адміннаглядом, перевіряли власників зброї, торгівельні заклади, ринки та заклади харчування.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Також проводилася перевірка інформації щодо осіб, які займаються самогоноварінням, прийманням металобрухту без відповідної ліцензії, скупкою краденого, реалізацією наркотичних речовин та іншими забороненими видами діяльності.

Дільничні інспектори міліції спільно із стройовими підрозділами УМВС на території району проводили відвідування помешкань літніх громадян і особливо тих, які проживають самотньо. Така категорія населення є найбільш вразливою від злочинних посягань і нерідко потерпає від пограбувань та крадіжок майна. Працівники міліції проводили з громадянами роз’яснювальну роботу щодо власної безпеки. Крім того надавали одиноким літнім людям необхідну допомогу по господарству. Таких помешкань було відвідано більше 1000.

Під час відпрацювання міліціонери затримали в селі Серебринець трьох місцевих молодиків, у яких під час обшуку виявили близько 30 грам марихуани. Наркотичну сировину вилучили, відправили на дослідження і сьогодні за цим фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи. В Могилів – Подільському правоохоронці виявили та затримали 45 – річного чоловіка, який перебував у розшуку за підозрою у скоєнні крадіжки. Під час обшуку у нього вилучили прихований штик ніж часів Великої Вітчизняної війни. Зброю чоловік носив у рукаві своєї куртки.

Могилів–Подільський район, як відомо, межує з Молдовою і на його території щоденно перебуває чимала кількість жителів сусідньої держави. З метою встановлення законності перебування іноземців на території України, працівники паспортної служби УМВС проводили відповідну перевірку. Під час перевірки було виявлено 3 нелегальних мігрантів та одного громадянина, у якого закінчився термін перебування на території України.